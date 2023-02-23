Kur’an kursu öğrencisi küçük çocukların örnek bir davranış sergilediklerini söyleyen Müftü Muammer Borlu, çocuklara yardımlarından dolayı teşekkür etti.

İlçedeki 4-6 yaş kuran kursunda öğrenim gören 15 öğrenci Müftü Muammer Borlu’yu ziyaret ederek kumbaralarındaki harçlıklarını deprem bölgesine gönderilmesi için TDV’ye bağışta bulundular.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.