Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriken harçlıklarını depremzedelere bağışladılar.
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriken harçlıklarını depremzedelere bağışladılar.
İlçedeki 4-6 yaş kuran kursunda öğrenim gören 15 öğrenci Müftü Muammer Borlu’yu ziyaret ederek kumbaralarındaki harçlıklarını deprem bölgesine gönderilmesi için TDV’ye bağışta bulundular.
Kur’an kursu öğrencisi küçük çocukların örnek bir davranış sergilediklerini söyleyen Müftü Muammer Borlu, çocuklara yardımlarından dolayı teşekkür etti.
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