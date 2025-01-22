Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kuraklıktan zarar gören 71 çiftçiye bin 500 dekar alan için 19 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.

“Cumhurbaşkanlığı Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Tohum Desteği programı” çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Altıntaş Ziraat Odası Başkanı ve çiftçilerin katılımıyla sertifikalı nohut tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Programda kuraklıktan zarar gören 71 çiftçiye bin 500 dekar alan için 19 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. İlçede daha önce ise 8,1 ton arpa ve 12,5 ton buğday tohumu dağıtımı yapılarak, doğal afetlerden etkilenen çiftçilere toplamda 1,5 milyon tutarında destek sağlandı.