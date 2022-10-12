Belediye Başkanı Arif Teke,” Kent Park 5-12 yaş ve engelsiz oyun alanları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiş olup, diğer alanlarda çalışmalar devam etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, “Kent Park” 5-12 yaş ve engelsiz oyun alanlarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini belirtti.

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