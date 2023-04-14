Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere aileleriyle birlikte iftar yemeği verildi.

Konuyla ilgili Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” İlçe Kaymakam Vekilimiz Bilal Basrı ilçemizde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve aileleriyle birlikte iftar programında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Şafak ve İlçe Müftüsü Muammer Borlu’nun katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp iftar yemeğinin ardından sona erdi” ifadelerine yer verildi.