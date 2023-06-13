Kütahya’nın Altıntaş ilçesinden hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları dualarla uğurlandı.

Yeşil Camiinde gerçekleştirilen uğurlama programına hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan programda İlçe Müftüsü Muammer Borlu’nun sohbeti ve yaptığı dua ile devam etti. Hac ilahileri ve tekbirlerle program sona erdi.

Halkın yoğun katılım gösterdiği programda iki hacı adayı sevdikleri ile helalleşerek sevinç gözyaşları ile kutsal topraklara uğurlandı.

Program sonunda hacı adayları tarafından davetlilere yemek ikram edildi.