Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulunda Uluslararası Eko okullar programı çerçevesinde sıfır atık ve geri dönüşüm konulu "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" isimli defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık” projesine de dikkat çekmek amacıyla Zafer İlkokulu 2 yıl boyunca atık kağıt, plastik kapak, atık pil ve mavi kapak toplama kampanyaları, geri dönüşüm sergileri, toplum hizmeti çalışmaları ve çeşitli yarışmalar düzenleyerek öğrenci ve velilerde farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Zafer İlkokulunun 2 yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikler sonunda uluslararası saygınlığı bulunan “Yeşil Bayrak” ödülü için başvurusunu yaparak ilçede bir ilki daha gerçekleştirip “Eko Okul” unvanına sahip olmayı hedeflediği belirtildi.

Düzenlenen etkinliğe Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve Şube Müdürü Tuba Sinan katıldı.