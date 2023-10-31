Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından ekmek ve unlu mamuller üretim işletmelerinin denetlendiği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ekmek ve unlu mamuller üretim işletmelerinin denetlenmesi kapsamında, Altıntaş ilçemizdeki 3 ekmek fırını ve 3 unlu mamuller üretim işletmesinin kayıt durumları, hijyen ve mevzuata uyumları hususunda denetimleri, Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından tamamlanmıştır” denildi.