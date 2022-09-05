Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Tavşan Tepesi mevkii 202-263 nolu bölmelerde eğitimli köpekler kullanılarak yoğun kokusu ve aroması olan değerli Trüf Mantarı arama çalışmaları yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Tavşan Tepesi mevkii 202-263 nolu bölmelerde eğitimli köpekler kullanılarak yoğun kokusu ve aroması olan değerli Trüf Mantarı arama çalışmaları yapıldı.

Levent Şentürk ve ekibi tarafından yapılan arama faaliyetleri Trüf Avcı Köpekleri eşliğinde Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Cihan Köse, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Seyfettin Aydın, Basın ve İletişim Şube Müdürü Sinan Özdağ, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat ve görevlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Meşe ve ardıç karışık ormanlarında yapılan Trüf Mantarı arama çalışmalarında toprak altındaki trüf mantarları eğitimli köpekler tarafından tespit edilerek, envanter çalışmaları yapıldı.

Bölge Müdürü Birol Dündar; Trüf Mantarının dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını artırdığını ve Kütahya’da da bazı bölgelerde doğal olarak yetişiyor olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Dündar, Trüf Mantarının gıda sektöründe aromasından dolayı çok fazla aranan bir ürün olduğunu, Trüf Mantarının birçok cinsi olmakla birlikte bunlar arasında en değerli olanının kara elmas olarak anılan siyah Trüf Mantarı olduğunu söyledi ve Trüf Mantarının bölgedeki varlığının tespiti için yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.