Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Ebeveyn Okulu kurslarının devam ettiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Ebeveyn Okulu kurslarını ziyaretinde yaptığı açıklamada, ebeveynlerin yeni eğitim yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olmalarının, çocukların gelişiminde ve eğitim sürecindeki katkısının önemine dikkat çekti.
Müdür Özden, katılımcılarla birebir sohbet ederek ailelerin görüş ve önerilerini dinledi.
Kaynak: İHA