Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan şüpheli araçta 8 gram kokain ve 112 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Uşak’tan Kütahya’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler şüpheli aracı Altıntaş ilçesinde durdurdu.

Araçta ve N.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 8 gram kokain, 112 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.