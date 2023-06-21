Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde deprem bölgesinde ve hayır çarşısında görev alan milli eğitim personeline ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven’e başarı belgesi verildi.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında deprem mahallinde ve valiliğimiz himayelerinde depremzedeler için düzenlenen hayır çarşısında görev alan personellere ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven’e Kaymakamımız Hüseyin Bozoğlan tarafından başarı belgeleri verildi” ifadelerine yer verildi.