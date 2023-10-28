Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Yüzüncü Yıl Köşesi, Voleybol turnuvası, Futbol Turnuvası, Basketbol Turnuvası, Cumhuriyet Koşusu, Pano, Kodlama, Başkomutan Millî Parkını ziyaret etme, Tüm şehitlerimiz için 100 Fetih Suresi Okuma, Satranç Turnuvası, Film izleme, Resim Yarışması, Bilgi Yarışması, Sergi, Cumhuriyet Söyleşisi gibi birçok etkinlik düzenledi. Bu özel yılda yapılan etkinliklerin, milli birliği ve beraberliği daha da pekiştirdiği ve Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü vesilesiyle gençlerimizin milli değerlere sahip çıkan, tarihini bilen ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktan büyük bir mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi.