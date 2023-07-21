Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Eymir köyünde çıkan yangında yaklaşık 60 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü,

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesi Eymir köyü Köprübaşı mevkiinde, köye enerji sağlayan seksiyonel direk tellerine kuşların çarpması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arzözünün müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangından İbrahim Yurt, Abdullah Şimşek, Rıfat Şimşek, Oğuz Süngü ve Halil Koçak’a ait yaklaşık 60 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.