Düzenlenen yarışmaya Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Taşpınar katıldı. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Hüseyin Bozoğlan tarafından ödülleri verildi.

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