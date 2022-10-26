Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” İlçemize yapılması planlanan, Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binasının plan tadilatı yapılarak Belediye Meclisimizce onaylanmıştır. Emeği geçen Meclis üyelerimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze, Altıntaş, Orman İşletme Müdürlüğümüze ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Tosun ve Başkan Çalışkan, Diyanet Gençlik Merkezinde

Kaymakam Tosun ve Başkan Çalışkan, Diyanet Gençlik Merkezinde

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