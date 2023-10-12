Kütahya Valisi Musa Işın’ın başkanlığında bir araya gelen Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısında atık su arıtma projesi ve peyzaj altyapı yapım işleri ihalesi gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın, Altıntaş Zafer OSB’nin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra çevreye duyarlı uygulamalarıyla da öne çıkan bir sanayi bölgesi olma hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bölgenin çevre dostu uygulamalarıyla örnek olmayı hedeflediğini dile getiren Vali Işın, atık su arıtma projesi ve peyzaj altyapı yapım işleri ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte çevre kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirlik konusunda da önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Toplantıya, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Esin Güral Argat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, KÜTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Selman Hatipoğlu ve Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz katıldı.