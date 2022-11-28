Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulunda “Aile Okulu” projesi çerçevesinde düzenlenen kursun ilk eğitimi gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulunda “Aile Okulu” projesi çerçevesinde düzenlenen kursun ilk eğitimi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Altıntaş Zafer İlkokulundan yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından “Güçlü aile, güçlü çocuklar, güçlü toplum hedefiyle yürütülen ve gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlayan “Aile Okulu” projesi çerçevesinde okulumuzda düzenlenen kursun ilk eğitimi gerçekleştirildi. Aile-Okulu eğitmeni İklima Betül Ertürk tarafından verilen kursa yoğun ilgi gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.