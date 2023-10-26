Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siberay programı çerçevesinde Altıntaş Meslek Yüksek Okulu öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde Altıntaş Meslek Yüksek Okulu’nda 200 kişiye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.