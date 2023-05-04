Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe mezarlığı ve şehitliği yeni giriş kapısı yapımı ihalesinin yapılarak, yer tesliminin gerçekleştiğini belirtti.

Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” İlçemiz mezarlığı ve şehitliği giriş kapısı yapımı ihalesi yapılarak, yer teslimi gerçekleşmiştir. İlgili firmaya kolaylıklar diliyoruz. Geçmişimize saygı ve sahip çıkma anlamında önem arz eden bu proje bir an önce bitirilerek Kurban Bayramı öncesi ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.