Kaymakam Bozoğlan, cenaze töreni sonrasında Akkoç’un ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Akkoç’un cenaze namazına Kaymakam Hüseyin Bozoğlan’ın yanı sıra, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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