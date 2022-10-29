Hayatını kaybeden Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Mecidiye Köyü Muhtarı Niyazi Akkoç toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Mecidiye Köyü Muhtarı Niyazi Akkoç toprağa verildi.
Niyazi Akkoç’un cenazesi Mecidiye Köy’de kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Akkoç’un cenaze namazına Kaymakam Hüseyin Bozoğlan’ın yanı sıra, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Bozoğlan, cenaze töreni sonrasında Akkoç’un ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.
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