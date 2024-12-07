Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Muhammed Ali Çelik’e veda yemeği düzenlendi.
Düzenlenen veda yemeği programına Kaymakamı Muhammed Ali Çelik’in yanı sıra Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Cumhuriyet Savcısı Çağatay Temir, İl Meclisi Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK Başkanları, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, kurum personelleri ve ilçe esnafları katıldı.
Yemek programı, Kaymakam Çelik’in veda konuşması ve programa katılan misafirlerin hediye takdimi ile sona erdi.
Kaynak: iha