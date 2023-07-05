Altıntaş Belediyesi vatandaşlardan belediye mesire alanını temiz tutmalarını istedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke,” İlçemiz, belediye mesire alanında öncelikle sizi, mis kokulu güller karşılar, yine buram buram kokan çam ve ıhlamur ağaçlarının altında gönül rahatlığı içinde pikniğinizi yaparken, yavrularınızın hoşça vakit geçirebilecekleri çocuk oyun parkları ve kuş cıvıltıları eşliğinde gerekli oksijeni aldıktan sonra kullandığınız alanda gerekli temizliği yaparak, mutlu ve dinlenmiş bir şekilde piknik alanından ayrılabilirsiniz. Emeklerinden dolayı Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.