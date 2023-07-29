Altıntaş Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Belediye Hizmet Binası önünde Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Koordinatörü Hüseyin Girgin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Şafak, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hikmet Tunç ve İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Süngü’nün katıldığı programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara kendi eliyle aşure ikram eden Belediye Başkanı Arif Teke, Muharrem ayının birliğin, dirliğin ve beraberliğin devamına vesile olması temennisinde bulundu.