Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu denetimi yapıldı.

Akşam saatlerinde şehrin insan ve araç trafiğinin kalabalık olduğu yerlerden biri olan Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde denetimi yapıldı. Şüpheli görülen araçlar ve kişiler tek tek durdurularak arandı. 5 Ekip, 30 polis memurunun yer aldığı denetimlerde 92 araç, 178 şahsın ise GBT sorgusu yapıldı. Atrio isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerde 4 aranan şahıs, 3 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ele geçirildi. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, uyuşturucunun önüne geçilebilmesi adına denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.