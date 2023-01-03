Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi’nde yeni açılan sokaklarda asfalt çalışmaları gerçekleştirerek hizmete sunuyor.

Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Sanko Tekstil’in güneyindeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, kısa süre içerisinde mahalledeki çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.