Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında kardan çatısı çöken Altınpark Yüzme Havuzu’nu yeniden inşa ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında kardan çatısı çöken Altınpark Yüzme Havuzu’nu yeniden inşa ediyor.

2011 yılında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve sonrasında atıl hale gelen Altınpark Yüzme Havuzu yeniden inşa ediliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmaları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Atıl durumdaki Altınpark Yüzme Havuzu’nu kaderine terk etmedik. Sil baştan inşa ederek 2023 yazında vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimizde yarı olimpik ve çocuk havuzu, spor salonu, sauna gibi birçok etkinlik alanı yer alacak” dedi.

10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak

Eski havuzun yerine inşa edilen yeni tesis 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesiste 25 metre uzunluk ve 12,5 metre genişliğe sahip iki yarı olimpik yetişkin havuzu, 13 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğinde iki çocuk havuzu, macera duşu, spor salonu, sauna, fitness, buhar odası ve kafeteryanın yer alacak. Yeni tesisin 2023 yılının yaz aylarında tamamlanarak Başkentlilerin hizmetine açılması planlanıyor.

Yaz aylarında birçok ünlü sanatçının konserine ev sahipliği yapan Altınpark, yapımı devam eden tesisin tamamlanmasıyla şehrin cazibe merkezlerinden birisi olacak.