Yalova’nın Altınova ilçesi Geyikdere Köyü’nün ardından Ayazma Köyü’ne de doğalgaz müjdesi geldi.

Yalova’nın Altınova ilçesi Geyikdere Köyü’nün ardından Ayazma Köyü’ne de doğalgaz müjdesi geldi.

Altınova İlçesi Geyikdere Köyü’nün ardından Ayazma Köyüne de doğalgaz müjdesi geldi. Öte yandan, Ahmediye Köyü de doğalgaz yatırım programına alındı. Altınova Geyikdere Köyünün doğalgaza kavuşmasının ardından bu hafta firma tarafından Ayazma Köyünde doğalgaz çalışmaları başlatılacak. Altınova’nın mücavir alanlarla birlikte yüzde 98 seviyelerinde doğalgaza kavuştuğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Hükümetimiz, köylerin de doğalgaza kavuşması için ciddi çalışmalar yürütmekte. Altınova köylerinin doğalgaza kavuşturulmasında büyük emekleri olan AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar ve parti teşkilatlarımıza, AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekilimiz Sayın Ahmet Büyükgümüş’e, AK Parti Yalova Milletvekilimiz Meliha Akyol’a, AK Parti Altınova İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer’e ve İl Genel Meclisi üyelerimize vatandaşlarımız adına teşekkür ederim” diye konuştu.