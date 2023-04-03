Yalova Altınova Belediyesi’nin geleneksel toplu iftar programları çerçevesinde ilçede görev yapan muhtarlar, aza üyeleri ve aileleri iftarda buluştu.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonunda gerçekleştirilen iftara; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, azalar ve aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan iftarda konuşan Başkan Oral, “Muhtarlık, sorumluluğu ağır ama güzel bir görevdir. Bu tür görevler de eğer kişilerin hizmet etme ve katkı sağlama arzusu yüksekse ortaya her zaman güzel hizmetler çıkmaktadır. Söz konusu olan hizmet insanların derdine, sorununa çözüm bulma, şehrine katkı sağlama olunca insan bir başka güzel çalışıyor” dedi.

Muhtarlarla her zaman fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Oral, “El ele vererek ilçemizi kalkındırmak, vatandaşlarımızın sorunlarını çözüp isteklerini yerine getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.