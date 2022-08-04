Yalova Altınova Hersek Sahili’nde kurulan Altınova Belediyesi Kadıneli Doğal Halk Çarşısı, ilçedeki kadınlara gelir kapısı olmaya devam ederken burada satışa sunulan ürünler büyük beğeni topluyor.

Yalova Altınova Hersek Sahili’nde kurulan Altınova Belediyesi Kadıneli Doğal Halk Çarşısı, ilçedeki kadınlara gelir kapısı olmaya devam ederken burada satışa sunulan ürünler büyük beğeni topluyor.

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması doğrultusunda düzenlenen Altınova Belediyesi 15. Kültür Festivali çerçevesinde Hersek Sahiline kurulan Altınova Belediyesi Kadıneli Doğal Halk Çarşısı büyük beğeni topladı.

Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı, ziyaretçi akınına uğradı. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkan Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Makedonya Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç ve eşi Vildana Ramoviç, Altınova Belediye Meclis üyesi Fevzi Arıcı ve AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, Altınova Belediyesi Kadıneli Doğal Halk Çarşısı’nı gezdi. El sanatları eserleri ve yöresel gıdaları yakından inceleyen Milletvekili Akyol ve beraberindekiler, bu ürünler hakkında da bilgi aldılar.

“Reyonlar ücretsiz tahsis edildi”

Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısındaki reyonların ilçedeki kadınlara ücretsiz tahsis edildiğini söyleyen Başkan Oral, “Kadınlarımız ürettikleri yiyecek ve içecekleri, el emeği göz nuru eşyaları satışa sunuyor. Buradaki tüm ürünler tamamen ev ve el yapımı doğal ürünlerdir. Burada istihdama katılacak olan bayanlarımız hem ev ekonomilerine hem de ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Turizm sektörünün ilçemizde gelişmesi ile sıcak para hanelerimize girmektedir” diye konuştu.