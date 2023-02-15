Yalova Altınovalı kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için pijama dikiyor.

Yalova Altınovalı kadınlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar için pijama dikiyor.

Altınova Belediyesi El Becerileri ve Meslek Edindirme Kursu (ALMEK) El Sanatları Hocası Nermin Ulaş, “Deprem bölgesinde etkilenen her yaş vatandaşımız için pijama dikmeye başladık. Bu süreçte bizlere katkı sağlayan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz demekten de kendimizi alamıyoruz” diye konuştu.

“Gurur duyuyorum”

ALMEK Kursiyerlerini kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Depremzedelerimiz için gündüzünü gecesine katarak pijama diken kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde 7’den 77’ye seferber olan Altınovalı siz değerli hemşerilerimiz, esnafımız, sanayicilerimiz, çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.