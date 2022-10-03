Altınova Kaymakamlığı, Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla bölgeye maddi yardımda bulundu. Kaymakamlığın kampanyasına Altınova Belediyesi de destek oldu.

Altınova Kaymakamlığı, Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla bölgeye maddi yardımda bulundu. Kaymakamlığın kampanyasına Altınova Belediyesi de destek oldu.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı ve milyonlarca kişiyi evlerini terk etmek zorunda bırakan sel felaketine duyarsız kalmayan Altınova Kaymakamlığı, ilçede yardım kampanyası düzenlendi. Sadece ilçe merkezinde, Altınova Belediyesi’nin de katkılarıyla toplanan yaklaşık 275 bin lira bölge halkına gönderildi.

“Kurtuluş Şavaşı’nda yanımızdaydılar”

Pakistan Halkının yokluk içinde olmasına rağmen Kurtuluş savaşında Türk Milleti’ne yardım ettiğini hatırlatan Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden dolayı yüzbinlerce kişi zarar gördü. Ülke topraklarının üçte biri sel sularının altında kaldı. Dost ve kardeş Pakistan’ın da bu günlerde yardıma ihtiyacı var. Bizim onların yanında olduğumuzu göstermemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek hükümetimiz gerekse de yerel yönetimler, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın yaşadığı bu soruna kayıtsız kalmadık. Bu zor günlerinde Pakistanlı kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Allah, bu tür afetlerden herkesi korusun. Tüm Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.