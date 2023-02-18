Yalova Altınova Belediyesinin destekleriyle Altınova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak kampanyası düzenlendi. Altınovalı çocuklar kampanyaya büyük destek verdi.

Yalova Altınova Belediyesinin destekleriyle Altınova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak kampanyası düzenlendi. Altınovalı çocuklar kampanyaya büyük destek verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde etkilenen vatandaşlar için Altınova seferber oldu. Depremde etkilenen çocuklar da unutulmayarak onlar için okuma ve boyama kitabı, boyama kalemi, oyuncak, oyun hamuru gibi materyallerden oluşan yardım kampanyasında toplanan malzemeler çocuklara ulaştırılmak üzere gezici Kütüphane aracıyla bölgeye gönderildi. Çocukları önemsediklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Depremzede çocuklarımızın vakitlerini daha anlamlı ve faydalı şeyler yaparak geçirsin istedik. İlçemize gelen depremzede çocuklarımız için el ele vermeye davet ediyoruz. Encümen kararımızla; deprem bölgesinden ilçemize gelen her çocuğumuza ayda 500 TL. nakdi yardımımız olacak. Bunun dışında çocuklarımız için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.