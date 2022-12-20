Altınova’da zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerine yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Altınova’da zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerine yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Oral, özellikle zincir marketler başta olmak üzere yasalar çerçevesinde gerekli denetimleri yaptıklarını, amacın son zamanlarda uygulanan fahiş fiyatların önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Tek tek incelendi

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren zincir marketlere giderek bir dizi denetimlerde bulundu. Reyonları gezen ekipler; fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, raf ömrü, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

“Kapatmaya kadar gider”

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Market çalışanlarının da vatandaşların da duyarlı olması lazım. Vatandaşlarımızdan özellikle aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmasını rica ediyoruz. Raf ve kasadaki fiyatları kontrol edilsin. ‘İndirim var’ diye yazılan ürünlerde de bazen o indirim kasada gözükmüyor. Dolayısıyla vatandaşımız kandırılmış oluyor. Bu durumun tespiti halinde gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır” diye konuştu.