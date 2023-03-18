18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl dönümü, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle Altınova’da törenler düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl dönümü, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle Altınova’da törenler düzenlendi. Törende duygulu anlar yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programı, Altınova İlçe Kaymakamlığı önünde çelenk bırakma töreni ile başladı. Töreninin ardından ilçe protokolü, Hersek ve Tavşanlı Şehitliklerini ziyaret etti. Ardından Altınova Subaşı İlkokulu’nda hazırlanan program gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin sahnelediği tiyatro gösterisi büyük beğeni toplarken seslendirilen şiirler de duygulu anlar yaşattı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öte yandan törenler öncesi şehit aileleri ve gazilerle kahvaltı programında ilçe protokolü buluştu. Etkinliklere Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Karamürsel Eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Dnz. Alb. Erhan Fıçıcı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, il genel ve belediye meclis üyeleri, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, dire amirleri, şehit yakınları, gazi ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.