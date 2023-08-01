Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali çerçevesinde ilçede yaşayan 20 çocuk sünnet ettirildi.

Sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından hastanede sünnet ettirilen çocuklar için festival çerçevesinde Hersek Sahili Plajında tören düzenlendi. Sünnet şöleni bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirildi. Sünnet çocuklarıyla tek tek ilgilenip aileleriyle sohbet eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Evladımızın hayatlarının en anlamlı günlerinden birine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu. Sünnet şölenine Başkan Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Makedonya Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki, Bosna Hersek Konjic Belediye Başkanı Osman Çatic, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramovic ve ilçe protokolü katıldı.

Öte yandan Altınova Belediyesi, Hersek Sahili Plajında çocuklara yönelik “Survivor Parkuru” kurdu. Parkurdaki engellerden tek tek geçen çocuklar, hem kaslarını çalıştırdı hem de eğlendi.