Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Belediye Başkanı Metin Oral, ilçede Ramazan ayını dolu dolu geçireceklerini söyledi.

Altınova Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde 2 Nisan pazar Dursun Ali Erzincanlı, 4 Nisan salı Ahmet Yenilmez, 8 Nisan cumartesi Sedat Uçan, 12 Nisan çarşamba Serdar Tuncer ve 15 Nisan cumartesi günü de Şaban Kızıldağ Altınovalılarla buluşacak. Programlar saat 22.00’de başlayacak.

İlçede düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuklara yönelik zengin içerikler yer alıyor. Çocuklar Bu Ramazan Altınova’da gönüllerince eğlenme imkanı buluyor. Programlarda Çocuk animasyonu, çocuk sinemaları, çocuk tiyatrosu, gölge oyunu, Hacivat Karagöz, Meddah, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Pamuk Prenses, Tasavvuf Müziği, Semazen, İstanbul Beyefendisi-Hanımefendisi, kukla, palyaço, Koca Kafa Micky, Koca Kafa Minyon, Koca Kafa Gözlüklü Şirin, tahta bacak, yüz boyama yer alacak.

Ayrıca her gün dönüşümlü olarak başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara kağıt helva, patlamış mısır, Osmanlı Şerbeti, pamuk şeker ve algüllü macunu ikram edilecek.

Toplu iftarlar sayesinde vatandaşların aynı duyguda buluştuğunu, birlik ve beraberliğin pekiştiğini söyleyen Başkan Oral, “Böylesi etkinlikler çocuklarımız ve gençlerimiz için de oldukça önemli anlardır. Birliği, beraberliği, paylaşmayı yaşayarak anlıyorlar” diye konuştu.