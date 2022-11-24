24 Kasım Öğretmenler Günü, Yalova’nın Altınova ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Yalova’nın Altınova ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Altınova’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakmasıyla başladı. Öğretmenler Günü etkinlikleri, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan törenle devam etti.

Programda aday öğretmen ve kıdemli öğretmenler adına yapılan konuşmalarla sürdü. Etkinlikte oratoryo, slayt gösterisi, şiirlerin okunması ve kısa piyesle son buldu. Program sonunda öğrenciler ve öğretmenler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Törene Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve ilçe protokolü katıldı.