Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İlçesindeki mahalle ve köy muhtarları ve aileleriyle yemekte buluştu.

Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün salonunda düzenlenen yemeğe; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Yalova AK Parti Altınova İlçe Başkanı Metin Bülbül, İl Genel Meclis üyeleri Resul Çiftçi ve Mustafa Tunalı, Altınova Belediye Meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak ve Ali Saruhan, mahalle ve köy muhtarları ile aileleri katıldı.

Yemekte konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Sizler demokrasinin ilk halkasısınız. Sorunların takipçisi olup, çözüme kavuşturulması noktasında ilk mercisiniz. Biz de Altınova Belediyesi olarak, mahalle ve köylerimize elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bizim kapımız her zaman sizlere açık” diye konuştu.