Altınova Belediyesi Mesleki Edindirme Kursları (ALMEK) yılsonu sergisi törenle açıldı. El emeği göz nuru eserler, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Altınova Belediyesi hizmet binasında açılan yılsonu sergisinde mefruşat, sepet örgücülüğü ve giyim kursları tamamlayan kursiyerlerin çalışmaları beğeniye sunuldu. Serginin açılış kurdelesini Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer birlikte kesti.

Başkan Oral, mesleki, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirerek sergiledikleri el emeği göz nuru eserler için kursiyerleri ve kurs hocası Saniye Yavuz’u kutladı. İlçede kadınlara yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Oral, “İlçemizdeki kadınlarımızın ürettiği ürünlerin internet üzerinden pazarlanması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız ürettikleri ürünleri satarak evlerinin bütçesine katkı sağlamış olacaklar” diye konuştu.

Sergi açılışına kurum müdürleri, İl Genel Meclisi ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.