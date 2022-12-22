Yalova Altınova Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Altınova Çobankale Kazı Alanını gezerek, bilgi aldılar.

Yalova Altınova Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Altınova Çobankale Kazı Alanını gezerek, bilgi aldılar.

Altınova ilçesinde bulunan 10 asrı aşkın geçmişe sahip Çobankale’de, toprak altında kalan sur sistemi ve kale içi yerleşimi 2018’den bu yana süren kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı sonrasında restore edilecek tarihi kale ilk günkü ihtişamıyla ziyaretçilerine kapılarını açacak. 1087 yılında inşa edilen Çobankale, asırlar boyunca Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri tarafından kullanıldı.

Sur sistemi ortaya çıkartıldı

Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri kazı alanına yaptıkları ziyarette, Altınova Çobankale Kazı Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Çobankale Alan Sorumlusu Türk Tarih Kurumu Uzmanı Sanat Tarihçi Onur Sarıkaya’dan bilgi alarak kazı sürecini kısa bir zaman dilimi de olsa deneyimleme imkânı buldu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Seçkin, sur sisteminin artık tüm unsurlarının 2022 yılı çalışmaları ile ortaya çıktığını arazi çalışmasının bu hafta sonlandırıldığını belirtti.

“Amacımız, tarih ve kültürümüzü, gelecek nesillere aktarmak”

Genç kuşaklarda tarih bilinci oluşmasını önemsediklerini ifade eden Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Tarihimizin ve Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması yegâne amacımız. Millet olmanın en önemli unsurlarından birisi, ortak tarih bilincinin olmasıdır. Biz de bu doğrultuda özellikle genç kuşakta tarih bilincinin oluşması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin çok faydalı olacağına ve ileriye dönük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.