Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, yapımı devam eden ve planlanan projelerin hayata geçmesiyle ilçedeki okul ihtiyacının tamamen karşılanacağını söyledi.

Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, yapımı devam eden ve planlanan projelerin hayata geçmesiyle ilçedeki okul ihtiyacının tamamen karşılanacağını söyledi.

Sitar, ilçede yapılan ve yapılacak eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. Altınova Anadolu Lisesi’nin mevcut binasının yetersiz gelmesi nedeniyle planlanan 16 derslik okulun temelinin kısa süre içinde atılacağını kaydeden Sitar, “Başta Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımızın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ve Valiliğimizin katkılarıyla Altınova Anadolu Lisesi’ne yeni bir bina projesini hayata geçiriyoruz. İnşallah yakında da temeli atılacak. İnşallah Altınova’mız güzel bir lise binasına kavuşacak. Lisemiz tamamlandıktan sonra merkezdeki mevcut binayı ilkokula dönüştüreceğiz. Böylece iki mahallemizde de ilkokul olacak. Dolayısıyla mevcut ilkokulumuzdaki yoğunluğu azaltmış olacağız” diye konuştu.

Sitar, Altınova İmam Hatipliler Derneği tarafından 16 derslikli lise inşaatının yapımına devam edildiğini söyledi. Sitar, lisenin yanına uygulama camii de yapıldığını ve buna Altınova Belediyesi’nin de katkı sunduğunu söyledi.Sitar, Tavşanlı’da bir hayırsever tarafından da 16 derslikli bir ortaokul yapılacağını anlattı.

Okul sıkıntısı kalmayacak

Sitar, en büyük okul ihtiyacının Subaşı beldesindeki kalıcı konutlarda olduğunu ifade ederek, “Subaşı Kalıcı Konutlarda bir ilkokul ya da ortaokul yaptırabilirsek ilçemizde okul açısından bir sıkıntı kalmayacak. İl Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız bu konularda bize destek oluyor. İnşallah kalıcı konutlarda okulumuzu yaptırdığımızda 15-20 yıl ilçemizde herhangi bir okul sıkıntısı kalmayacak” dedi.

Altınova eğitimde en iyi ilçelerden biri

Sitar, LGS sonuçları değerlendirildiğinde Altınova’nın eğitimde Yalova’nın en iyi ilçelerinden bir tanesi olduğunu dile getirerek, “Özel okulumuz olmadığı halde ilçemizde fen lisesi, proje okullarına yerleşen öğrenci sayımız yüzde 30’ları buluyor. Bakanlığımızın hedefi yüzde 10’dur. Sınavla okullara yerleşen öğrencilerimiz yüzde 30’u bulmaktadır” ifadesini kullandı.

Sitar, Başkan Metin Oral’ın eğitim yatırımlarına her zaman destek sağladığını da sözlerine ekledi.