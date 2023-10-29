Yalova’nın Altınova İlçesinde askeri bando eşliğinde 400 metrelik Türk Bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in 100. Yıl Kutlamaları çerçevesinde, Altınova Belediyesi tarafından 400 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilen yürüyüş, büyük bir coşku ile yapıldı. Kutlamalar Altınova Kaymakamlığı önündeki törenle başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Altınova Belediyesi tarafından 400 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşü, büyük bir coşku ile yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Anıtı önünden Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bando Takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, 7’den 70’e yüzlerce kişinin katılımıyla kaymakamlık binası önüne kadar sürdü.

Törenlerin ardından Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Garnizon Komutanlığı Temsilcisi tebrikleri kabul etti.