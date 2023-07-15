YALOVA (İHA) – Yalova’nın Altınova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü programları çerçevesinde şehitliklerin yanı sıra şehit aileleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anma programı çerçevesinde Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi. İlçe protokolü ilk olarak Altınova Hersek’te ardından Tavşanlı beldesinde bulunan şehitliği ziyaret ederek dua okudu. Şehitlik ziyaretlerinde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “15 Temmuz destanının yıl dönümünde vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla andık. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerine ziyaret

Etkinlikler çerçevesinde protokol üyeleri ardından şehit aileleri ziyaret edildi. Ziyarette konuşan Altınova Kaymakamı Özyiğit, “Vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını bu vesile ile bir kez daha yâd ediyor, değerli ailelerine minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadesini kullandı. Başkan Oral ise “15 Temmuz destanının yıl dönümünde vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla andık. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programlara Garnizon Komutan Temsilcisi, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Seçer, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Fırat Zorlu, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, Altınova İlçe Müftüsü Ümüt Kartal, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Kaytazdere Akın Camii Yaz Kur’an Kursu’nda da anma programı yapıldı. Mevlide gelen vatandaşlar minik yüreklerin bu hassas davranışı nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. Akın Camii İmam Hatibi Erkan Tanrıkulu öncülüğünde yaz Kur’an Kursuna katılan minik yürekler, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı yaparak, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimini unutturmadı.

Yaz Kur’an kursu öğrencileri programda; tekbir, salatü selam ve ilahiler okudu. Program, yapılan dua ile sona erdi.