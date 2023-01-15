Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, kırtasiyeleri mercek altına alarak denetimler gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, kırtasiyeleri mercek altına alarak denetimler gerçekleştirdi.

İlçe genelinde kırtasiyelere yönelik denetimler gerçekleştirilirken yapan zabıta ekipleri, öğrencilerin sıklıkla kullandığı ürün ve markalar üzerinde fiyat karşılaştırmaları yapılarak her ürün tek tek kontrol etti. Ekipler, denetimlerde ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışımların değerleri incelendi.

Vatandaşı bilinçlendirmek ve çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ürünlerin satışının yapılmaması konusunda esnaflara uyarılarda bulundu.