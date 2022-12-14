Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Altınova İskele Mevkisi rıhtımını 425 metre daha uzatıp, yenileyerek, vatandaşları daha modern ve daha kullanışlı bir sahil şeridine kavuşturuyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Altınova İskele Mevkisi rıhtımını 425 metre daha uzatıp, yenileyerek, vatandaşları daha modern ve daha kullanışlı bir sahil şeridine kavuşturuyor.

Altınova sahili sosyal alanlarından oyun alanlarına, yeşil alanlarından dinlenme alanlarına her ayrıtının düşünüldüğü yeni rıhtımıyla cazibe merkezi oluyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in göreve geldiğinde çok önem verdiği projeleri arasında yer alan, Altınova kıyı şeridini uzatma projesi çerçevesinde mevcut rıhtıma 425 metrenin üzerinden bir alan daha eklenip bir kilometrelik kesintisiz bir kıyı şeridi oluşturuluyor. Böylelikle, Kumada Köprüsü ile Kumadası da eklenerek daha da uzayan yürüyüş ve sosyal alanların olduğu bir parkur oluşturuluyor.

Kıyının atmosferine uygun olacak şekilde kayrak taşlarıyla döşenen, ışıklandırması ve peyzaj çalışmalarının yanında, kent mobilyaları ve estetik ürünlerle tamamlanacak rıhtım, Altınova İskele Mevkisi kıyısının havasını değiştirecek. Küçük balıkçılar için de tekne bağlama alanlarının oluşturulduğu rıhtımda A’dan Z’ye her şey düşünüldü.

Projenin sadece Altınova’nın değil Ayvalık genelinde kentin tüm sosyal yaşamına çok önemli bir katkı sunacağını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Altınova rıhtımını uzatıp, kıyı şeridini canlandırma projemiz tüm hızıyla devam ediyor. 425 metrelik bir alan ekleyerek, rıhtım uzunluğunu yaklaşık bir kilometreye çıkarıyoruz. Gün batımının eşsiz manzarasına eşlik eden kıyı şeridinde, sosyal, yürüyüş ve dinlenme alanları gibi birçok detay da düşünüldü. Proje tamamlandığında, Kum Adası köprüsünün girişini başlangıç noktası aldığımızda, rıhtımın sonuna kadar kesintisiz bir kilometrelik yürüyüş alanı oluşturuyoruz. Bununla birlikte Kumada Köprüsü ve Kum Adası da eklenerek bu kesintisiz parkur daha da uzamış olacak. Sosyal alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, peyzajıyla kısacası her anlamda vatandaşlarımızın beğenisini kazanıp, cazibe noktası bir yer haline gelecek. Sadece Altınova ve sahil bölgesindeki vatandaşlarımız değil bu rıhtımdan herkesin keyifle yararlanacağını düşünüyorum” dedi.