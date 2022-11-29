Rusya Başkurdistan’dan Salavat Gilazetdinov, Belarus’tan Anna Silivonchik, Ukrayna Alexsandr Merlikov’ün yanı sıra Türkiye’den Kadir Ablak, Raşit Altun, Orhan Umut, İlhan Aydan, Nevres Akın, İsmail Tetikci, Turgay Sarı, Aygül Okutan, Oktay Örnek, Mustafa Albayrak, Anna Barlas ve Musa Güney katılacak.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 4 aralık tarihine kadar açık kalacak sergiye tüm vatandaşları davet etti.

4 Aralık 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak.

Serginin açılışı Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu’nda saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Sergi açılışı öncesi, Vedat Akdamar moderatörlüğünde Sinema Sanatçısı Gülsen Tuncer saat 14.00’te söyleşi yapacak.

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