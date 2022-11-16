Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Av. Namık Ayhan, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin ve beraberindeki heyeti ilçede ağırladı.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Av. Namık Ayhan, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin ve beraberindeki heyeti ilçede ağırladı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi yöneticileri Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem kulesini gezerek bölge hakkında bilgi aldı. 250 çeşit endemik ve tıbbi aromatik bitki çeşitliliğine sahip Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde, bilimsel çalışmalar başlatılıyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki tüm değerleri en etkin ve faydalı biçimde kullanmayı hedeflediklerini söyledi. Oral, “Bu ziyaret iki taraf için de çok verimli geçti. Karılıklı önemli görüş alışverişlerinde bulunduk. Altınova Belediyesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi arasındaki ilişkileri geliştireceğiz. Ortak çalışmalar ve projeler yapma konusunda görüş birliğine vardı. Önümüzdeki süreçte karşılıklı iş birlikteliğimizi arttıracağız” diye konuştu.