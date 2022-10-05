Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, Altınova İskele mevkisi rıhtımını uzatıp yenileyerek, vatandaşları daha modern ve daha kullanışlı bir sahil şeridine kavuşturuyor.

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, Altınova İskele mevkisi rıhtımını uzatıp yenileyerek, vatandaşları daha modern ve daha kullanışlı bir sahil şeridine kavuşturuyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in göreve geldiğindeki projeleri arasında yer alan, Altınova kıyı şeridini uzatma projesi dahilinde mevcut rıhtıma dört yüz metrenin üzerinden bir alan daha eklenip 1 kilometrelik kesintisiz bir kıyı şeridi oluşturulacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, deniz tarafında örülen perde duvarın ardından dolgusu yapılıp, kıyının atmosferine uygun olacak şekilde kayrak taşlarıyla döşenecek, ışıklandırması ve peyzaj çalışmaları ile yılsonuna kadar tamamlanmış olacak olan rıhtım, Altınova İskele Mevkisi kıyısının havası değiştirecek. Küçük balıkçılar için de tekne bağlama alanlarının planlandığı rıhtımda a’dan z’ye her şey düşünüldü.

Projenin Altınova’nın sosyal yaşamına çok önemli bir katkı sunacağını düşünen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Altınova rıhtımını uzatıp, kıyı şeridini canlandırma projemiz başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Gün batımının eşsiz manzarasına eşlik eden kıyı şeridinde, sosyal alanlar, yürüyüş alanları, dinlenme alanları gibi birçok detay da düşünüldü. Proje tamamlandığında, Kum Adası köprüsünün girişini başlangıç noktası aldığımızda, rıhtımın sonuna kadar kesintisiz bir kilometrelik yürüyüş alanı oluşturulmuş olacak. Sosyal alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, peyzajıyla kısacası her anlamda vatandaşlarımızın beğenisini kazanıp, cazibe noktası bir yer haline gelecek. Sadece Altınova ve sahil bölgesindeki vatandaşlarımız değil bu rıhtımdan herkesin keyifle yararlanacağını düşünüyorum” dedi.