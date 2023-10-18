Altınova Belediye Meclisinde İsrail kınandı. Belediye Başkanı Oral, “Meclisimizin ortak kararı ile Kudüs’ü kan ve gözyaşına boğan terör devleti İsrail’i bir kez daha şiddetle kınıyoruz” dedi.

Altınova Belediye Meclisi, Metin Oral başkanlığında toplandı. Mecliste İsrail’i Gazze’ye yönelik saldırıları kınandı. Burada konuşma yapan Başkan Oral, “Filistin’de Müslümanlara uyguladığı orantısız güç ve Gazze’de 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle İsrail; binlerce çocuk, yaşlı, kadın, engelli, masum sivilleri öldürerek insanlık suçu işlemiştir. Hastanede yaşananlar ne gözlerimizin önünden ne vicdanlarımızdan ne de bu insanlık suçu tarihin sayfalarından silinecek. Çünkü bunun adı savaş değil katliam, soykırımdır. Dünyanın gözü önünde milyonlarca masum ve sivil Filistinliyi acımasızca hedef alan, onları en temel yaşam hakkı su, gıda, sağlık ve elektrikten dahi mahrum bırakarak ölüm karanlığına mahkûm eden İsrail ve bu katliama sessiz kalan ülkeleri şiddetle kınıyoruz. Gün Filistin halkının sesi, vicdanı olma zamanı. Filistin’de hayatı kaybedenlere Allah’tan rahmeti yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Öte yandan Altınova’da Filistin’de hayatını kaybedenler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı da kılındı.