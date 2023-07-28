Altınova Belediyesi Kapalı Pazaryeri düzenlenen törenle hizmete girdi.

İlçede perşembe günleri kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlar ile tezgâh açan esnafın kışın soğuk ve yağmurdan, yazın sıcaktan korunması amacıyla hayata geçirilen kapalı pazaryeri törenle hizmete girdi. Kapalı Pazaryeri perşembe günleri dışında otopark olarak kullanılacak. Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral, pazaryerinin bir afet durumunda ise barınma yeri olarak kullanılacağını açıkladı. Başkan Oral, “Keyifli alışverişin merkezi olan projemizin ikinci etabında cep sineması, düğün ve konferans salonu, kafeterya ile ilçemizin cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

“Açılışlara bir yenisi daha eklendi”

Törende konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, “Altınova Belediyemiz tarafından düzenlenen açılışlara bir yenisi daha eklendi. Kapalı Pazar Yeri açılışını gerçekleştirdik. Hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Dr. Metin Oral Başkanımızın başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de şunları kaydetti:

“Altınova Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Yeri, ilçeye yeni bir değer kattı. Bu güzel hizmet için Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun”

Altınova Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nin açılışına Vali Muammer Erol, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Seçer, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri

Yaklaşık 3 bin 250 metrekare alana sahip. İçerisinde zabıta birimi, WC, abdesthane, mescidin bulunduğu bir yapıya sahip. Pazar yapılmadığı günlerde otopark olarak kullanılacak. Çelik yapı olarak tasarlandı kaynak kullanılmayarak tamamen blonlu olarak tasarlandı. Günümüz mimarisine uygun olarak tasarlanmıştır. Yaklaşık 65 araç kapasiteli. Alanda, 81 pazar yeri bulunmakta.